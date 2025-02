Alza la tavoletta del wc e si trova faccia a faccia con un serpente

REGNO UNITO - Kacey-Leigh Moss, una 21enne di Burnley (Lancashire, Regno Unito), ha vissuto una brutta esperienza il 24 gennaio scorso quando, appena sveglia, ha trovato un serpente che usciva dal water. La giovane ha raccontato di essere rimasta paralizzata dallo spavento, notando subito il rettile avvolto a spirale dentro la tazza del WC. Terrorizzata, ha svegliato il fidanzato per chiedere aiuto e, insieme, si sono rivolti alla RSPCA, l'ente specializzato nel benessere degli animali. Poiché l'RSPCA apre alle 8, la coppia ha dovuto aspettare due ore, nel frattempo cercando di documentare l'animale con il cellulare.



Quando i funzionari sono arrivati, il serpente era già risalito nelle tubature e, nonostante il tentativo di recuperarlo con un uncino, è riuscito a sfuggire. La giovane ha espresso il timore che l'animale possa essere ancora nascosto nei tubi, tanto che ora evita di entrare in bagno. Secondo gli esperti, si tratterebbe di un serpente del grano, una specie non velenosa, e la provenienza rimane sconosciuta. Un portavoce dell'RSPCA ha suggerito che il serpente possa essersi nascosto nelle tubature a causa di un malfunzionamento del WC, che non scaricava correttamente da alcune settimane. Purtroppo, l'animale non è stato ancora catturato e la giovane spera che lo sgradito ospite non faccia più ritorno.