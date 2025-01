VENEZIA - Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme. Dopo la separazione avvenuta nell'agosto del 2024 e alcune segnalazioni di riavvicinamento degli ultimi mesi, ora è ufficiale: l'attaccante del Milan e l'ex moglie, veneziana d'origine, hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione.

La foto sui social

A lanciare l'indiscrezione sono stati i media spagnoli, in particolare sarebbe stato proprio il giornalista Javier de Hoyos a verificare personalmente la notizia con Alvaro Morata, contattandolo telefonicamente. "Javi, devo dirvi che sì, ci stiamo dando una seconda possibilità", queste le parole diffuse dal giornalista durante il programma spagnolo Ni que fueramos. Poche ore dopo, è arrivata la conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati. Morata e Campello hanno pubblicato su Instagram lo stesso scatto: un selfie che rende ufficiale il ritorno di fiamma. La foto in bianco e nero, ritrae i due mentre si scambiano un tenero bacio. Nessuna descrizione è stata aggiunta alla foto, solo un cuore rosso. Alice Campello e Alvaro Morata avevano annunciato la separazione lo scorso agosto: "Dopo un po' di tempo di riflessione io e Alice abbiamo deciso di separare le nostre strade", aveva comunicato il calciatore in una Instagram stories in cui annunciava la separazione da Alice Campello, con la quale si era sposato nel 2017 e ha avuto 4 figli.