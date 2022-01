Alto Adige, stop all'isolamento con un test dopo 3 giorni senza sintomi

BOLZANO - L’azienda sanitaria di Bolzano segnala il nuovo protocollo per gli isolamenti.

"Fino ad ora, le persone non vaccinate e quelle vaccinate ma la cui seconda dose risaliva a più di 120 giorni prima, necessitavano di un test PCR negativo per poter concludere l’isolamento.



Ora, l'isolamento potrà terminare anche con un test antigenico effettuato in farmacia o dal Medico di Medicina Generale, sempre a condizione che la persona non presenti sintomi da 3 giorni.

La Direzione dell’Azienda sanitaria dell'Alto Adige lo ha deciso ieri,12 gennaio, dopo una riunione con l’Unità di Sorveglianza Epidemiologica".