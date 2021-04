Alticcio, si scaglia contro i Carabinieri

PORDENONE - Va al supermercato per acquistare birre ma è già alticcio e ha infastidito i clienti. Sul posto i Carabinieri.



L’episodio è accaduto sabato scorso in un supermercato di via De Zan ad Aviano, in provincia di Pordenone.



I militari hanno tentato con le buone di farlo desistere ma l’uomo, 43 anni residente in comune, si è inviperito, scagliandosi contro i Carabinieri.



Pur ammanettato, è riuscito ad assestare due colpi ai militari (prognosi di una settimana). Denunciato.