Alternanza scuola-lavoro retribuita: il nuovo modello formativo promosso dall'Ipsia Galilei e Confartigianato Imprese

CASTELFRANCO – L’alternanza scuola-lavoro è, finalmente, retribuita. Il nuovo modello formativo e di inserimento lavorativo nelle realtà produttive del territorio, promosso dall’Istituto Ipsia Galileo Galilei di Castelfranco e da Confartigianato Imprese, è stato presentato giovedì sera a famiglie e studenti.



L’iniziativa rivolta agli studenti di quarta e quinta superiore consentirà di conseguire il diploma, alternando ore scolastiche di lezione in aula a quelle nei luoghi di lavoro e di aggiungere ore di lavoro presso l’azienda ospitante, anche in periodi e orari diversi da quelli scolastici.



“I ragazzi potranno maturare conoscenze e competenze ed acquisire abilità direttamente nei contesti produttivi, nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e protetti dallo strumento legale del contratto normato già da qualche anno dal legislatore nazionale – ha dichiarato Oscar Bernardi, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana - Nel percorso verso il titolo di studio gli studenti riceveranno una riconoscimento economico, inserendosi nel mondo lavorativo a 360 gradi, trascorrendo circa 370 ore scolastiche all’interno di un’impresa del territorio con tutor aziendali che trasferiranno loro know-how e l’esperienza lavorativa concreta".



“Il progetto integrerà la formazione scolastica con quella lavorativa a tutti gli effetti, includendo opportunità di crescita e maturazione personale dello studente. La valutazione elaborata per l’esperienza complessiva fra i ranghi aziendali, concorrerà alla valutazione globale che i docenti adotteranno per il giudizio finale” – conclude il dirigente scolastico Francesco Daniele Laterza.



“È importante che i giovani riescano a mettere piede nelle realtà del territorio per poterne scoprire dinamiche e opportunità – ha dichiarato Andrea Scapinello, vicepresidente Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto – Siamo davvero felici di essere riusciti a collaborare insieme per realizzare questo nuovo format di inserimento per gli studenti, perché particolarmente per gli allievi che si avvicinano al diploma non è facile capire cosa scegliere nel loro futuro. L’allineamento delle competenze tra scuola e mondo del lavoro è importantissimo ed auspicabile, anche se non facile da realizzare, per migliorare ancor di più la preparazione degli studenti all’esperienza lavorativa.”