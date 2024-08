Alpinisti non rientrano: scattano le ricerche

PONTEBBA - Al mattino la Guardia di Finanza e la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino sono stati attivati dalla Sores su chiamata di un escursionista rimasto bloccato nelle prime lunghezze della ferrata Tenente Ferrante di Ruffano del Rio degli Uccelli. L'uomo è rimasto appeso con il cordino di sicurezza e non riusciva a riprendere il cavo con le mani, soffrendo per il blocco della circolazione a causa della sospensione all'imbragatura. È stato tratto in salvo dai soccorritori che si sono arrampicati fino a lui e lo hanno assicurato e aiutato a scendere. Allegate immagini

Nel pomeriggio la stazione di Cave del Predil è stata allertata in successione per tre volte assieme alla Guardia di Finanza dalle 15.30 circa in poi.

Dapprima per la chiamata di un arrampicatore che aveva problemi ad una spalla alla sesta lunghezza di corda della via Quant'è bella giovinezza sulla parete rocciosa del Bila Pec a Sella Nevea. Con il tecnico di elisoccorso messo a disposizione al campo base a Sella Nevea il rocciatore è stato tratto in salvo dall'elisoccorso.

Subito dopo le squadre di terra si sono portate ai Piani del Montasio dove era stato segnalato il mancato rientro di una escursionista dalla cima del Jôf di Montasio. La ragazza è stata ritrovata e riaccompagnata ai Piani del Montasio. Di questi due interventi non vi sono dettagli maggiori.

Infatti le squadre di Cave del Predil sono state nuovamente allertate per la segnalazione del mancato rientro di due alpinisti austriaci dallo Spigolo Comici alla Cima di Riofreddo, una via di 800 metri di dislivello che richiede diverse ore come tempi di percorrenza. Ieri si è verificata la presenza dell'auto dei due alpinisti al parcheggio in Val Saisera. Questa mattina sono riprese le ricerche con perlustrazioni dall'alto assieme all'elicottero dell'elisoccorso regionale.