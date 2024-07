Alpinisti bloccati sui Cadini di Misurina, recuperati di notte

BELLUNO - I vigili del fuoco del distaccamento di Santo Stefano di Cadore (Belluno), con la collaborazione dei volontari di Auronzo di Cadore, il Soccorso alpino di Auronzo e l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, sono intervenuti nei pressi del rifugio fratelli Fonda-Savio per soccorrere due alpinisti in difficoltà, sui Cadini di Misurina, a una quota di 2517 metri.



I due, un cittadino moldavo di 35 anni e una romena di 30, dopo essere arrivati in cima avevano iniziato le calate in corda doppia a ritroso della via appena salita, sbagliando però, perché il rientro si effettua a nord dalla parte opposta. Di conseguenza, non sono stati più in grado di proseguire la discesa in parete. L'allarme è stato ricevuto attraverso un dispositivo di geolocalizzazione, che ha rimbalzato il segnale fino alla sala operativa dei vigili del fuoco del Centro Operativo Nazionale e conseguente allertamento del comando Bellunese.