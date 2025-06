Alpinista si frattura una gamba sul Mangart, soccorso con l'elicottero

TARVISIO - Alpinista in quota colpito da un sasso si frattura una gamba. L’allarme è scattato tra le 21e le 22 di ieri sera, 21 giugno, quando la Cave del Soccorso Alpino ha ricevuto una segnalazione dai colleghi soccorritori sloveni che erano stati attivati per una richiesta di soccorso sulla cresta del Mangart a quota 2400, dopo aver salito la via della Vita in territorio italiano, per un uomo di nazionalità polacca seriamente ferito ad una gamba, colpito da un sasso. Vista la necessità di attivare un occorso sanitario per via aerea la centrale operativa Sores ha attivato l'elisoccorso di Trento, in assetto da volo notturno e con verricello.



I soccorritori sloveni avevano tentato di attraversare la parete nord per salire la montagna a partire dal parcheggio in territorio sloveno ma la presenza di neve avrebbe reso le operazioni troppo pericolose con il ferito che aveva un arto fratturato. La persona è stata prelevata al verricello dall'elicottero che è poi atterrato a Campoformido per i rifornimenti e per consegnare il ferito all'ambulanza diretta a Udine. Le squadre di Cave del Soccorso si erano portate anche esse al parcheggio del Mangart per eventuale supporto. L'intervento si è concluso alle 2 del mattino di oggi.