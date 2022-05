Alpini, da Morgano in bicicletta fino all'Adunata di Rimini

MORGANO - Zaino in spalla e bicicletta, direzione Rimini. Neppure la pioggia li ferma. Sono gli alpini di Morgano che ieri mattina sono partiti in bici per la 93^Adunata Nazionale di Rimini. Con loro in arrivo dalla Marca, in pullman, in bicicletta, qualcuno anche a piedi per gli ultimi 100 chilometri come la sezione di Valdobbiadene, tantissime penne nere che raggiungeranno tra oggi e domani la manifestazione.



Saranno circa 5 mila tra alpini e familiari le presenze dalla Provincia di Treviso. Questa sera i protagonisti saranno i cori delle quattro sezioni Ana di Treviso, Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto che canteranno nelle diverse chiese della città della riviera romagnola.