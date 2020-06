Almeno un lato positivo c'è: con il lockdown l'aria è migliorata

Guardiamo il lato positivo, anche se non è facile. Con il lockdown e lo stop forzato a gran parte delle attività, la qualità dell’aria nel Bacino Padano – almeno – è migliorata. Una magra consolazione, certo, se si pensa all’emergenza sanitaria e alla crisi economica causata dal Covid-19, ma è una goccia positiva in una mare di negatività.

I risultati del progetto europeo “Life PrepAir” - che ha studiato il rapporto tra le misure contro i contagi e la qualità dell’aria – parlano chiaro: gli inquinanti gassosi presi in considerazione, benzene e ossidi di azoto, hanno mostrato cali importanti. Sia rispetto ai mesi di marzo 2016-2019, sia rispetto ai periodi precedenti il lockdown.

“Il confronto con il periodo medio degli anni precedenti ha mostrato come le concentrazioni di questi gas presentino valori ampiamente inferiori alla media – si legge nella nota fornita dal progetto -. In sintesi, per quanto riguarda gli inquinanti gassosi, tutti gli indicatori scelti confermano una riduzione importante dell’impatto sulle concentrazioni atmosferiche, rispetto allo scenario “no covid””.

Lo scenario che riguarda il particolato (Pm10 e Pm2.5), e quindi l’inquinamento che proviene anche dal traffico e dalle nostre auto, è diverso. E per certi versi deludente. “I valori di Pm10 registrati dalle stazioni nel mese di marzo sono mediamente inferiori rispetto agli anni precedenti anche se con una diminuzione meno marcata rispetto agli inquinanti gassosi, pur con una rilevante diminuzione dei valori massimi”, continua la nota.

Ma c’è un’ipotesi che spiegherebbe la minore diminuzione del particolato, che potrebbe essere dovuta ad una serie di cause, una delle quali è “la presenza di quantitativi di inquinanti precursori, come l’ammoniaca derivante dall’agricoltura e dall’allevamento, in concentrazione sufficiente a produrre Pm di origine secondaria”. “Allo stesso tempo – concludono gli esperti - l’aumento dei consumi di gas e di legna per riscaldamento domestico, in condizioni meteorologiche che hanno limitato la dispersione degli inquinanti, ha prodotto emissioni della componente primaria”.