Alluvione in Texas: oltre 80 morti e decine di ragazzi dispersi

TEXAS (STATI UNITI) - Le autorità del Texas hanno confermato almeno 80 vittime a causa delle devastanti alluvioni che hanno colpito lo Stato. Tra le zone più critiche c’è Camp Mystic, un campo estivo cristiano situato sulla riva del fiume Guadalupe, dove risultano ancora 21 ragazze disperse. Le squadre di ricerca e soccorso stanno lavorando senza sosta per ritrovare le decine di bambine ospitate nel campo, che accoglieva complessivamente circa 750 ragazze. Il bilancio delle vittime comprende 68 decessi nella contea di Kerr, mentre altre perdite umane sono state registrate nelle contee di Burnet (3), Kendall (2), Williamson (1), Tom Green (1) e Travis (5). Centinaia di soccorritori sono ancora impegnati nelle aree allagate, dove le operazioni di ricerca sono in pieno svolgimento. Il governatore del Texas ha definito la situazione come una delle peggiori devastazioni naturali mai viste, impegnandosi a non fermare le ricerche finché tutte le persone disperse non saranno ritrovate.



Le inondazioni sono iniziate venerdì scorso, durante il fine settimana del 4 luglio, con precipitazioni eccezionali che hanno riversato l’equivalente di mesi di pioggia in poche ore.



Il Servizio meteorologico nazionale ha emesso avvisi per ulteriori precipitazioni, segnalando il rischio di inondazioni di fiumi, torrenti e zone basse, con condizioni particolarmente pericolose nelle aree colpite. Testimoni hanno descritto scene drammatiche, con l’acqua che ha raggiunto altezze di circa 10 metri, trascinando via auto e abitazioni lungo il corso del fiume.