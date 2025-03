Alluvione alle Canarie, fiumi d'acqua invadono le strade (VIDEO)

Le Isole Canarie, solitamente sinonimo di sole e relax, stanno vivendo giorni di caos e paura. Gran Canaria, in particolare, è stata colpita da piogge torrenziali che hanno trasformato strade in fiumi impetuosi e causato ingenti danni. A Telde, il secondo comune più popoloso dell’isola, si è assistito a scene drammatiche: automobili trascinate dalla corrente fino al mare e una donna salvata in extremis dalla sua auto prima che fosse inghiottita da un torrente. Nonostante l'intensità del disastro, fortunatamente non si registrano vittime o feriti.







Le precipitazioni hanno raggiunto livelli straordinari. A Telde sono caduti 32 mm di pioggia in poche ore, superando di gran lunga la media mensile di marzo, che si attesta sui 13 mm. In alcune zone montuose circostanti, gli accumuli pluviometrici hanno sfiorato i 310 mm. La rottura di un bacino idrico ha riversato circa 700.000 litri d’acqua, trascinando veicoli lungo burroni fino al mare.

La situazione è stata aggravata da un sistema di bassa pressione che ha stazionato sull'area per giorni. L'AEMET, l'agenzia meteorologica spagnola, ha emesso un’allerta rossa per Gran Canaria e altre isole vicine, prevedendo ulteriori piogge intense fino a metà settimana.



Telde è diventata il simbolo della devastazione. Le immagini che circolano sui social mostrano strade sommerse da fiumi di fango e cittadini impegnati a liberare le vie dai detriti. La spiaggia di La Garita è stata teatro di scene impressionanti con decine di auto trascinate via dalla corrente.

Il maltempo non ha risparmiato altre isole delle Canarie. A Tenerife, almeno 80 persone sono rimaste intrappolate in un supermercato a causa delle inondazioni nel parcheggio sotterraneo. Anche La Palma ha registrato nevicate sulle vette più alte, mentre le coste settentrionali sono state flagellate da temporali isolati. Le autorità locali hanno invitato sia residenti che turisti a evitare spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza personale. Molti eventi pubblici, inclusi alcuni festeggiamenti del Carnevale, sono stati cancellati.