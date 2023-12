All'usato compra un vaso da 3,50 euro: scopre che è un pezzo da collezione di Carlo Scarpa e guadagna una fortuna

Un'affare da 3,65 euro si è trasformato in una vera e propria fortuna per una signora americana residente nella contea di Hanover, Virginia. La 43enne ha fatto un'incredibile scoperta nel negozio dell’usato quando ha acquistato un vaso per soli 3,99 dollari senza conoscere la sua reale provenienza.



Quello che sembrava un semplice oggetto d'arredamento si è rivelato essere un'autentica opera d'arte, appartenente alla serie "A pennellate" di Carlo Scarpa, celebre architetto e designer veneziano scomparso nel 1978. La donna - come ha riferito ai giornali locali - ha confessato di aver inizialmente sottostimato il suo acquisto, pensando che il vaso valesse al massimo qualche centinaio di dollari. Tuttavia, grazie a una ricerca su internet e al supporto di gruppi d'appassionati d'arte su Facebook, ha scoperto la reale identità dell'oggetto. Le foto inviate a Richard White, presidente della casa d'aste Wright Auction House, hanno confermato l'autenticità e il valore dell'opera.



Il vaso di Scarpa è stato quindi messo all'asta il 13 dicembre scorso raggiungendo una cifra incredibile di 97mila euro, con 83.500 destinati a Jessica e 23.600 alla casa d'aste. Il presidente ha descritto l'esperienza della donna come "vincere alla lotteria", sottolineando che il valore stimato era originariamente compreso tra i 50 e gli 80mila dollari. Un inaspettato colpo di fortuna che ha trasformato un modesto acquisto in un affare da collezione di inestimabile valore.