Alloggia in hotel di lusso poi se ne va senza saldare il conto da oltre 19mila euro

BOLZANO – Lascia un hotel di lusso senza pagare un conto da oltre 19.000 euro: protagonista della vicenda un uomo originario della provincia di Livorno, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili. Nei giorni scorsi, è stato denunciato dai carabinieri di Ortisei, in provincia di Bolzano, per insolvenza fraudolenta.



L’uomo aveva soggiornato all’inizio di marzo in un rinomato resort della Val Gardena, in compagnia di altri due adulti e di un minorenne. Un soggiorno da sogno tra le Dolomiti, interrotto bruscamente al momento del check-out: il cliente e il suo gruppo hanno infatti lasciato la struttura senza saldare il conto, accumulato tra camere, ristorazione e servizi extra. Allertati dai titolari dell’hotel, i carabinieri hanno subito avviato le indagini, che hanno permesso di risalire rapidamente all’identità del truffatore.



L’uomo, infatti, risulta già coinvolto in analoghi episodi in varie regioni d’Italia. La sua condotta, secondo quanto emerso, segue uno schema ben collaudato: prenotazioni in strutture di alto livello, soggiorni impeccabili, poi la fuga al momento del saldo. La collaborazione tra l’Arma e la direzione dell’albergo si è rivelata decisiva: grazie alle testimonianze raccolte e ad altri elementi documentali, i militari hanno potuto procedere con la denuncia per insolvenza fraudolenta.