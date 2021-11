Alloggi per poveri e senza dimora all'ex-Casa Cattani di Salvarosa

CASTELFRANCO - A poche settimane dall’approvazione del progetto definitivo per l’intervento di recupero dell’immobile ex casa Cattani, con la costruzione di una struttura di co-abitazione (cohousing), mediante la realizzazione di 10 alloggi e di spazi comuni (qui l'articolo), la giunta comunale di Castelfranco Veneto ha deliberato anche un altro progetto definitivo relativo all’intervento per realizzare gli alloggi per senza dimora e in povertà estrema che troverà posto nella stessa sede, in via Loreggia di Salvarosa.



Si tratta di un altro intervento previsto nell’ambito della Strategia Integrata di sviluppo urbano sostenibile “SISUS” dell’Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese costituita tra i Comuni di Montebelluna, Castelfranco Veneto, Asolo, Altivole, Caerano di San Marco, Istrana, Maser, Riese Pio X, Trevignano e Vedelago.



L’intervento di recupero, che occuperà la porzione ad ovest del fabbricato, è stato pensato per ridurre le situazioni di marginalità estrema e il degrado urbano collegato. Esso prevede la realizzazione di un asilo notturno per senza fissa dimora con capienza di 14 posti letto con un budget di 1.115.000 euro di cui 605.733,34 euro di finanziamento regionale a valere su fondi POR FESR (Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), ora FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione). Comprendendo anche la realizzazione degli alloggi di cohousing, il costo del recupero dell’intero immobile a fini sociali si aggira attorno ai 2.750.000 euro.



Commenta il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon: «Con questa approvazione si completa l’iter amministrativo per il completo recupero di Casa Cattani dove troveranno posto due strutture destinate ad alcune fasce di popolazione fragile: il cohousing con la realizzazione di 10 alloggi e di spazi comuni e i 14 alloggi per senza dimora e per persone in povertà estrema. È un’operazione lungimirante e dettata da quello spirito di inclusione sociale e di accoglienza che già caratterizza la nostra comunità e che ora trova ulteriore espressione tangibile con questi due preziosi interventi inseriti nell’ambito del progetto SISUS dell’Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 che vede coinvolti dieci comuni dell’area Asolana-castellana-montebellunese».