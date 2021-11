All'istituto Alberini sfida tra i migliori giovani chef tra pasta fresca e tradizione

VILLORBA – Una sfida a colpi di pasta fresca, tradizione e un pizzico di fantasia. All’Istituto alberghiero Alberini di Villorba è andata in scena la finale tra i migliori giovani cuochi che si sono messi alla prova in cucina per aggiudicarsi il “Trofeo Miglior Allievo Istituti Alberghieri 2021”, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



In gara un candidato per ogni regione italiana, vincitori delle rispettive fasi regionali, iche quest’anno aveva per tema la pasta fresca abbinata alle prelibatezze locali. Un’ora di tempo per impastare e dedicarsi alla preparazione del piatto.



La tradizione veneta è stata rappresentata da Davide Marcato, 18 anni di Santa Maria di Sala, al quinto anno del Maffioli di Castelfranco, che ha portato in gara una rivisitazione di un piatto della tradizione veneziana con un pizzico di treviiganità: il fegato, ingrediente del ripieno della pasta “reginetta” accompagnato da un guazzetto con radicchio rosso. Per un soffio il piatto di Davide non ha raggiunto il podio, posizionandosi al quarto posto.



Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Matteo Cignetti della Valle d’Aosta, seconda la pugliese Rebeca Paciullo e al terzo posto Egidio Azolto dalla Basilicata.