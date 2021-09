ALL'INFERNO! - Lettura - concerto dalla Divina Commedia di Dante.

Una possibilità diversa di entrare nella “divina commedia”: attraverso l’ascolto, piuttosto che la lettura frammentata dalle note a piè di pagina. Un lettore e un musicista ricreano col suono delle parole e degli strumenti i paesaggi e le emozioni che la lettura tradizionale del testo tendono a celare. La lettura è un invito ad entrare nell'inferno dantesco: accompagnati dalla voce e dai suoni ci si smarrisce per la selva oscura, si incontrerà Virgilio, ideale guida, e poi via via discendendo le creature infernali, Caronte e Minosse, e i primi dannati.



L'iniziativa avviene nell'ambito delle attività di "riscaldamento" della maratona di lettura "Il Veneto legge", dedicata quest'anno, tra i vari temi, anche alla ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

