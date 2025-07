Alligator Alcatraz, Trump inaugura la prigione per immigrati circondata da coccodrilli e pitoni

Nelle paludi delle Everglades, tra coccodrilli e pitoni, è sorto il nuovo centro di detenzione per migranti irregolari voluto dal presidente Donald Trump e dal governatore della Florida Ron DeSantis. Il carcere, ribattezzato “Alligator Alcatraz”, può ospitare fino a 5.000 persone ed è stato costruito in tempi record su una pista dismessa di un aeroporto, nel cuore di una delle aree più inospitali degli Stati Uniti.



La struttura è circondata da acqua, fango e animali pericolosi. Trump, durante l’inaugurazione, ha ironizzato sulla presenza degli alligatori: “Se qualcuno tenta la fuga, deve correre a zigzag per avere almeno l’1% di possibilità di salvarsi”. Il presidente ha dichiarato: “Non me ne frega niente, non è carino ma è così”, sottolineando che la durezza del luogo è una scelta deliberata per scoraggiare le evasioni.

Il centro, composto da container e tende, è privo di aria condizionata e si trova in una zona soggetta a temperature elevate e uragani. Secondo le stime, la gestione annuale costerà circa 450 milioni di dollari. La struttura servirà come luogo di transito per i migranti in attesa di espulsione, mentre le autorità federali stanno aumentando i posti letto disponibili per la detenzione.



L’iniziativa ha scatenato forti polemiche. Gruppi per i diritti umani, associazioni di migranti, nativi americani e ambientalisti hanno protestato contro la scelta del luogo e le condizioni di detenzione. La tribù Miccosukee ha ricordato che l’area ospita villaggi tradizionali e zone protette, mentre gli attivisti denunciano il rischio per la salute e la dignità delle persone detenute.



“Alligator Alcatraz” rappresenta una delle misure più drastiche adottate dall’amministrazione Trump in materia di immigrazione, diventando un simbolo della linea dura e divisiva che caratterizza il nuovo corso degli Stati Uniti. Questa è l'America di oggi e la cosa più triste è che a molti piace.