Allerta per maltempo, salgono i livelli dei fiumi

VICENZA - È allerta maltempo a Vicenza, dove le abbondanti piogge delle ultime ore hanno aumentato in maniera repentina il livello dei due fiumi che attraversano la città e il centro storico. Attorno a mezzogiorno il Bacchiglione segnava al pluviometro di Ponte degli Angeli la misura di 4.25 metri, vicino ai 4 metri e mezzo del livello di guardia.

Proprio a ponte degli Angeli sono state aperte le paratie e in via precauzionale sono stati posizionati in via preventiva i sacchi di sabbia che saranno resi disponibili ai cittadini in caso di necessità, in diverse zone della città. A preoccupare maggiormente è tuttavia l'altro fiume, il Retrone, che proviene dalla zona industriale, il cui livello molto alto non consente più agli altri torrenti di poter far defluire l'acqua, con relativi allagamenti di campi, fossati e aree golenali. Il Centro operativo comunale attivato dal Comune nella giornata di ieri sta monitorando la situazione in tempo reale, anche in considerazione delle previsioni che prevedono precipitazioni intense per almeno altre 24 ore e che stanno interessando tutta la provincia, compresa la zona montana.

A PADOVA

L'intensa perturbazione che sta attraversando il padovano ha già provocato delle criticità in alcune zone, con allagamenti sia in aree rurali che urbane, canali pieni e livello dei fiumi in rapido aumento. Coldiretti Padova segnala allagamenti in particolare nella zona occidentale della provincia, ai piedi dei Colli Euganei, tra Cervarese Santa Croce, Rovolon, Teolo, Saccolongo, Selvazzano, Abano Terme ma anche altre località della provincia. A finire sott'acqua non solo le strade più basse rispetto al piano campagna e le aree golenali, ma anche vigneti, come a Rovolon, e aree agricole in attesa delle semine primaverili. Al momento non si registrano particolari danni.

"Servono - afferma Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova -, investimenti anche grazie al Pnrr per la manutenzione, risparmio, recupero e regimazione delle acque con una rete di piccoli invasi, un impegno per la diffusione di sistemi di irrigazione a basso consumo, ma anche ricerca e innovazione per lo sviluppo di coltivazioni resistenti. Serve - conclude - realizzare il piano invasi per contrastare la siccità ed aumentare la raccolta di acqua piovana, garantendo così anche una maggiore sicurezza idraulica. Il Veneto recupera solo il 5% della pioggia rispetto ad una media nazionale dell'11%. Serve una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio, senza uso di cemento e in equilibrio con i territori, per evitare gli allagamenti, conservare l'acqua e distribuirla quando serve ai cittadini, all'industria e all'agricoltura".