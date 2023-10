Allerta gialla da stasera per criticità idrogeologica in Veneto

VENEZIA - Il Meteo regionale segnala tra la serata di oggi, giovedì 26, e il mattino di domani, venerdì 27, una temporanea fase perturbata con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale tra Prealpi e pianura dove non si escludono locali forti rovesci con quantitativi localmente consistenti e concentrati, specie tra pianura centro-nord e zone prealpine. Sono previsti venti tesi a tratti forti sul mare e sulla costa, specie quella centro-settentrionale, in prevalenza da sud/sud-ovest. Considerati i fenomeni meteorologici previsti, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica, è stata dichiarata la fase operativa di "Attenzione" (Gialla) dalle 20 di oggi alle 14 di domani venerdì 27 ottobre nei bacini di Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, Basso Brenta-Bacchiglione. È dichiarata inoltre, per vento forte, la fase operativa di attenzione su costa e pianura limitrofa da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell'intensità del vento da mezzanotte alle 14 del 27 ottobre.