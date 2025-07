Allerta arancione per temporali in Veneto fino a domani mattina

VENETO - Tra la giornata di oggi, domenica 6 luglio, e martedì 8 luglio, il territorio veneto sarà interessato dal transito di più impulsi perturbati. Il primo tra domenica pomeriggio e il primo mattino di lunedì, con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale; saranno probabili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate anche significative) e quantitativi di precipitazioni localmente anche abbondanti in occasione dei temporali più forti o ripetuti.

Dopo una parziale pausa nelle ore centrali di lunedì 7, un secondo impulso è previsto tra il pomeriggio/sera di lunedì e il primo mattino di martedì, con fase più intensa dalla serata, ancora con possibilità di forti rovesci, raffiche di vento, locali grandinate, e quantitativi di precipitazioni localmente anche consistenti. In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato il livello di preallarme (criticità ARANCIONE) per temporali su tutto il territorio regionale, eccetto la zona VENE-A, Alto Piave, in cui l’allerta sarà gialla. Questa fase perdurerà dalle 14 di oggi 6 luglio alle 9 di domattina. Dalle 9 di lunedì 7 luglio alla stessa ora di martedì, l’allerta idrogeologica per temporali sarà GIALLA in tutto il Veneto.