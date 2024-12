Alle pendici dell'Agner.

Siamo nel cuore delle Dolomiti, patrimonio UNESCO.

Un percorso ad anello che ci porterà a scoprire gli splendidi boschi ai piedi del Monte Agner, Gruppo Pale di San Martino.

Passando per Malga Luna raggiungeremo il Rifugio Scarpa, posto in un belvedere straordinario con una vista da levare il fiato sulle vette dolomitiche e l'imponente Moiazza.



Per chi lo desidera, dopo il pranzo al sacco, ci faremo coccolare da una fetta di torta e un buon caffè in Rifugio.



Il percorso non presenta particolari difficoltà, ma data la lunghezza e il dislivello è necessario un buon allenamento e dimestichezza con l'ambiente montano.

RITROVO: ore 8.30 presso presso il parcheggio accanto all'uscita autostradale di Vittorio Veneto sud. Da lì uniremo le auto per raggiungere Frassenè Agordino, punto di partenza della nostra escursione.



DURATA: 6 ore circa (comprese pause per spiegazioni e pranzo al sacco, esclusi i tempi di trasferta)

LUNGHEZZA: 14 km circa

DISLIVELLO: 700 m circa

COSTI: 20 euro adulti, 10 euro bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. Escursione non adatta a bambini al di sotto dei 10 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata.



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com

NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe o scarponcini con suola adatta terreno accidentato. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati e giacca antivento. Consigliati i bastoncini da trekking, i guanti e il berretto. Snack, pranzo al sacco ed abbondante scorta d’acqua al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.