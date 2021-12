Allatta al seno il suo gatto durante un volo di linea

ATLANTA - "Il passeggero nel posto 13A allatta il suo gatto e non vuole riportarlo nel suo contenitore nonostante la richiesta del steward": è il messaggio comparso sui tabelloni dell'aeroporto di Atlanta pochi giorni fa. Naturalmente la frase è stata condivisa da molti e la storia è diventata virale.



I giornali di tutto il mondo hanno riportato la notizia della passeggera che salita a New York, durante il volo per Atlanta, ha tirato fuori dal trasportino il suo gatto di razza Canadian Sphynx e con disinvoltura ha cominciato ad allattarlo al seno. Il personale di bordo ha chiesto alla donna di rimettere la bestiola al sicuro ma lei si è rifiutata e ha accettato solo dopo che hanno insistito.



Nel frattempo, “l’incidente” aveva messo tutti in agitazione al punto da comunicare all’aeroporto cosa stava accadendo: da qui la comparsa del messaggio sui monitor di Atlanta. Voler bene agli animali è un sentimento lodevole ma è evidente che in questo caso il comportamento è andato oltre l’accettabile.