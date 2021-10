Allarme zanzara giapponese nel Nord Est

UDINE - E’ più aggressiva della zanzara tigre, punge anche e soprattutto di giorno, ed è potenzialmente pericolosa perché potrebbe trasmettere malattie mortali come la Dengue, la Chikungunya e la West Nile. E’ arrivata in Italia la zanzara giapponese e ha trovato il luogo ideale per riprodursi a Nord Est, soprattutto in Friuli. Pare si trovi meglio nelle città che nelle aree boschive e, secondo gli esperti, la sua presenza potrebbe espandersi in tutto il paese.

A spiegare a Repubblica il fenomeno da non sottovalutare è la veterinaria Annapaola Rizzoli, che al quotidiano ha riferito che si tratta della terza specie già invasiva al mondo di zanzare. Il problema principale è appunto il fatto che questo insetto può trasmettere malattie mortali per l’uomo. L’unica maniera per arginare il fenomeno è, secondo gli esperti, una massiccia campagna di disinfestazione.