Allarme per un possibile ordigno rudimentale dentro materiale inerte

TRIESTE - Carabinieri e Polizia scientifica sono intervenuti ieri sera nel rione Ponziana a Trieste dopo il ritrovamento di un possibile ordigno rudimentale.



Sul posto erano state notate tre bottiglie, riempite quasi fino all'orlo, collegate tra loro da una miccia.



In via Orlandini, nei pressi della Casa della cultura, vicino a una fermata di autobus, sono giunti anche gli artificieri e agenti della Digos. Dopo una ispezione, però, si è scoperto che le bottiglie contenevano soltanto materiale inerte, che non poteva esplodere o causare danni.