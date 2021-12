VENEZIA - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato quest'oggi, lunedì, in un'azienda di Marghera.

Il rogo è stato segnalato alle 11 in via dell’Elettronica. Non risulta inquinamento da gas tossici: saranno effettuati comunque tutti i rilievi dall'Arpav. L'azienda in cui si è sviluppato l'incendio è specializzata nella lavorazione dell'acciaio.