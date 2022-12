Allarme per un incendio scoppiato al termovalorizzatore

PADOVA - E' stato spento nel pomeriggio l'incendio che attorno alle 6 di questa mattina si è sviluppato nella fossa che accoglie i rifiuti destinati alla linea 3 del termovalorizzatore di Padova e l'impianto è già tornato alla normale operatività. Le cause, in corso di accertamento, potrebbero anche afferire a un conferimento scorretto nei contenitori del rifiuto secco indifferenziato, che ha attivato una combustione in assenza di ossigeno, la quale ha conseguentemente provocato fiamme nel momento in cui il rifiuto è stato movimentato nella fossa. La combustione ha fatto scattare immediatamente tutti i protocolli e i dispositivi di sicurezza dell'impianto, che hanno ben operato. Questo, unito al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dalla squadra di emergenza dell'impianto, ha consentito di circoscrivere e controllare l'incendio già a partire dalle 8:30 circa. Non si registrano danni a persone o cose. L'impianto, nel corso delle operazioni di spegnimento è rimasto in stato di veglia, vale a dire senza combustione di rifiuti, ma comunque acceso in attesa di riprendere il flusso di termovalorizzazione. Durante l'evento ha continuato a rimanere in esercizio il sistema di aspirazione della fossa rifiuti, che ha convogliato tutti i fumi nel normale sistema di trattamento dell'impianto, contenendo quasi totalmente la dispersione di questi in atmosfera.