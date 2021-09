Allarme per un escursionista disperso nella notte

PORDENONE - Hanno proseguito le ricerche fino poco dopo l'una i soccorritori della stazione di Maniago assieme ai Vigili del Fuoco, ma dell'uomo che ha chiamato ieri sera poco dopo le 19 dal Monte Fara dicendo di essersi perso ancora non ci sono notizie.

E' stata però trovata dai carabinieri la sua auto parcheggiata poco oltre Bosplans sulla sella in località Crosis, non lontano dall'imbocco del sentiero numero 983 che l'escursionista ieri aveva percorso in salita.

Si è potuto dunque dedurre che si tratta di un uomo del 1985 di Zoppola. Alle 6 sono riprese le ricerche e alle 6.40 è partito l'elicottero della Protezione Civile da Tolmezzo. Sul posto si stanno recando anche, a rinforzo, i soccorritori della stazione di Pordenone e Valcellina del Soccorso Alpino.

AGGIORNAMENTO ORE 8.15

L'uomo disperso sul monte Fara è stato ritrovato sano e salvo alle 8 del mattino nei pressi della Casera Monte Fara L'uomo ha trascorso la notte nel bosco e con le prime luci del giorno si è rimesso in cammino raggiungendo la Casera. Ora i tecnici del soccorso alpino lo stanno riaccompagnando alla sua automobile.