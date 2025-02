Allarme truffa nelle scuole: Il falso funzionario colpisce ancora

Un'ombra minacciosa si aggira tra le scuole dell'infanzia paritarie. Un astuto truffatore, mascherato da funzionario comunale, sta seminando il panico tra le segreterie degli istituti, tentando di sottrarre preziosi contributi con una tattica tanto semplice quanto audace.



La FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) ha lanciato un grido d'allarme che risuona in tutta la provincia. Con oltre 200 scuole dell'infanzia, 60 asili nido e 96 sezioni primavera sotto la sua ala protettrice, la federazione si trova in prima linea nella battaglia contro questo subdolo nemico.

Il modus operandi: una telefonata che gela il sangue

La scena si ripete con una precisione inquietante: il telefono squilla nelle segreterie delle scuole. Dall'altra parte, una voce convincente si presenta come un funzionario comunale. Il messaggio è chiaro e allarmante: "Dovete restituire dei contributi erroneamente versati".



Questo copione ben orchestrato ha già colpito le scuole dell'infanzia di Castelcucco e Casale sul Sile, lasciando il personale in uno stato di sbigottimento e preoccupazione.

La FISM contrattacca: istruzioni per non cadere nella trappola

Simonetta Rubinato, presidente della FISM, ha preso in mano la situazione con determinazione. "Non fatevi ingannare!", tuona la Rubinato. "Le vere richieste arrivano sempre via PEC, mai per telefono. E provengono solo da enti ufficiali come Comune, Regione o Ministero".



La federazione ha diramato un'allerta a tutta la sua rete di istituti, fornendo istruzioni chiare:

1. Non dare seguito alle telefonate sospette

2. In caso di dubbi, inoltrare qualsiasi comunicazione agli uffici FISM

3. Contattare immediatamente le forze dell'ordine

4. Sporgere denuncia formale tramite il rappresentante legale



Ricordate: in caso di dubbi, verificate sempre. La sicurezza dei nostri bambini e delle nostre istituzioni educative dipende dalla vigilanza di ognuno di noi.