Allarme rientrato per volo bloccato a Venezia

VENEZIA - E' stato un fraintendimento tra le parole di un passeggero e di uno steward a far scattare martedì pomeriggio l'allarme bomba per un volo Ryanair in partenza da Venezia e diretto a Vienna.

Lo confermano fonti investigative. L'allarme, per il quale erano intervenuti gli artificieri e i vigili del fuoco, è rientrato in serata.

Inevitabili i ritardi che si sono accumulati sia in partenza che in arrivo al 'Marco Polo' di Tessera.