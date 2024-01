Allarme lupi, nel 2023 oltre 100 accertamenti

VICENZA - Oltre un centinaio di accertamenti, quasi uno ogni tre giorni, per la verifica dei danni provocati da predazioni di lupo su animali allevati o domestici. E' quanto emerge dal bilancio 2023 della Polizia provinciale di Vicenza, presentato oggi alla stampa a Palazzo Nievo. Il dato che riguarda i lupi conferma che il fenomeno è ormai radicato nella provincia berica, in realtà quasi esclusivamente concentrato sull'Altopiano dei Sette Comuni e nei comuni più a nord dell'Alto Vicentino, quelli situati alle pendici del comprensorio montano.

Il numero ufficiale di verifiche della Polizia Provinciale, pari a 101, è in realtà più basso rispetto ai casi totali avvenuti, per il fatto che non sempre viene chiesto l'intervento degli agenti e soprattutto perché a questi vanno aggiunti gli assalti dei lupi ad altri animali selvatici, tra cui anche gli ungulati. Nel corso dello scorso anno la Polizia Provinciale berica ha proceduto soprattutto con la gestione della fauna selvatica attraverso 1.737 recuperi e 45 segnalazioni per bracconaggio e nel contenimento delle specie dannose, con quasi 15 mila prelievi, di cui 1.319 cinghiali, 372 nutrie e oltre 11.500 colombi.