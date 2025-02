Allarme intossicazioni da monossido: già 13 ricoveri nel 2025

PADOVA – Continua a crescere il numero di intossicazioni da monossido di carbonio, con un preoccupante aumento dei ricoveri al Centro Iperbarico di Padova. Dall’inizio dell’anno, sono già 13 i pazienti trattati per avvelenamento da gas incolore e inodore, spesso causato da impianti di riscaldamento difettosi o usati in modo improprio. L’ultimo episodio si è verificato sabato 22 febbraio e ha coinvolto un uomo di origine marocchina, residente nel rodigino. In condizioni di forte disagio economico, ha acceso un braciere in bagno per scaldarsi, senza rendersi conto del pericolo.



Il locale, privo di adeguata ventilazione, si è riempito di monossido di carbonio, provocando una grave intossicazione. Quando è stato ricoverato, i medici hanno riscontrato nel suo sangue una concentrazione di monossido superiore al 30%, un livello potenzialmente letale. Questo episodio si inserisce in un trend allarmante, con sempre più casi legati alla povertà e all’uso di sistemi di riscaldamento di fortuna. Le autorità sanitarie restano in allerta, mentre cresce la necessità di maggiori controlli e campagne di sensibilizzazione per prevenire simili emergenze.