Allarme degli allevatori: "Capi al macello se manca il foraggio"

PADOVA - "A queste condizioni, con le materie prime agricole che scarseggiano, mentre quelle poche che si riesce a reperire costano una follia, siamo in grado di resistere al massimo altre due settimane. Dopodiché, se non cambierà la situazione, saremo costretti a portare i nostri capi al macello".

L'allarme viene lanciato da Cia Padova, che sta raccogliendo timori e preoccupazioni dei 2.683 allevamenti professionali registrati in provincia (dati dell'ultimo censimento in agricoltura), il 60% dei quali si trova nella zona dell'Alta Padovana, storicamente vocata al comparto. Il quadro è drammatico: fino a tre settimane fa la metà del fabbisogno di mais, frumento, semola e crusca (che servono per preparare i mangimi) proveniva regolarmente sia dall'Ucraina che dall'Ungheria. "Oggi, per cause di forza maggiore - continua Cia Padova - i nostri allevatori non possono contare su quelle importazioni.

Non solo. Da qualche giorno, inspiegabilmente, pure la Serbia ha chiuso ogni scambio commerciale con l'estero". Si consideri che il 90% del mangime per i bovini da carne è composto proprio di quei prodotti che stanno diventando irreperibili su tutte le piazze. I prezzi, peraltro, sono schizzati in alto: una corsa che sembra non avere fine. Il mais è passato dai 28 euro al quintale di un anno fa, agli attuali 45 euro al quintale (+60%), il frumento dai 32 euro al quintale ai 40 euro al quintale (+25%), l'orzo dai 28 euro al quintale agli oltre 40 euro al quintale (+50%). Con la conseguenza che oggi dar da mangiare ad un capo costa mediamente 3,70 euro al giorno, quando fino a qualche mese fa la spesa era di 3 euro al dì.