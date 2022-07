Allarme climatico prolungato fino a lunedì dalla Protezione Civile del Veneto

VENETO - La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso oggi da ARPAV - Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio – U.O. Meteorologia e Climatologia, sulla base delle condizioni meteo previste, ha prolungato lo stato di allarme climatico per disagio fisico, dichiarandolo da venerdì 22 luglio fino a lunedì 25 luglio 2022 per le zone Costiera, Pianeggiante, Continentale, Pedemontana e Montana del Veneto.



In merito va ricordato che, per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario legate all’emergenza climatica, è attivo il seguente numero verde 800535535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800990009.



Il Ministero della Salute, ha pubblicato alcuni conislgi utili, per evitare rischi alla salute per le ondate di calore che va ricordato sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione; tali condizioni rappresentano un rischio per la salute della popolazione. Un'ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica città e non è quindi possibile individuare una temperatura-soglia di rischio valida a tutte le latitudini.



LINK MINISTERO DELLA SALUTE