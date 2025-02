Allarme bomba su un volo per Delhi, atterraggio d'emergenza a Fiumicino

ROMA - Atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Fiumicino per un Boeing 787 Dreamliner dell’American Airlines, partito da New York e diretto a Nuova Delhi. Il volo AA 292 ha ricevuto una segnalazione di allarme bomba mentre sorvolava il Mar Caspio, costringendo il comandante a invertire la rotta.



L’aereo è giunto a Roma, dove sono scattate le procedure di sicurezza: passeggeri, bagagli e velivolo sono stati controllati, senza riscontrare minacce. Restano in corso accertamenti nelle aree merci e postale dell'aeroporto. American Airlines ha dichiarato di collaborare con le autorità locali, aggiornando i passeggeri sulla situazione.