Allarme alla CIA: forze speciali in azione in Virginia

STATI UNITI - Alta tensione oggi intorno al quartier generale della CIA in Virginia, dove un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, inclusi gli Swat team, ha risposto a una potenziale minaccia. L’allarme è scattato per un "barricade incident", termine che indica la possibile presenza di un sospetto barricato all’interno. La zona è stata immediatamente presidiata con droni, elicotteri e unità anti-bomba.



Secondo alcune ricostruzioni, un uomo si sarebbe avvicinato all’ingresso principale dell’edificio gridando minacce e sparando alcuni colpi in aria. Tuttavia, secondo ABC News, l’individuo avrebbe estratto un’arma senza aprire il fuoco. L’episodio ha comunque fatto scattare un’imponente operazione di sicurezza per proteggere la sede dell’agenzia di intelligence.