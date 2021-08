All'aeroporto di Treviso due nuovi voli per Lanzarote e Bucarest

TREVISO - Riportare i viaggiatori a Treviso attraverso le nuove rotte che collegano l’aeroporto Canova con le città nazionali e internazionali e far conoscere il capoluogo trevigiano oltre confine.



Il progetto tra Comune di Treviso e Ryanair, presentato oggi a palazzo Rinaldi, intende sostenere la fase di ripresa dei flussi turistici e della riapertura dopo le restrizioni determinate dalla fase acuta della pandemia attraverso un piano di comunicazione e marketing capace di attirare in città visitatori provenienti da tutta Europa.



Nell’ambito di questa campagna con Ryanair - che raggiungerà 11 paesi europei e almeno 14 milioni di utenti - promuovendo le meraviglie del territorio, la compagnia irlandese lancia due nuove rotte che vanno ad aggiungersi alle 43 rotte presenti verso oltre 20 paesi. Per la prossima stagione si aggiungeranno anche Lanzarote e Budapest.



Altra novità importante per i viaggiatori il ripristino del volo “Treviso-Londra”. Il collegamento era stato il primo volo di Ryanair in Italia nel 1998. Sospeso ad aprile 2019, nei prossimi mesi tornerà ad essere attiva la tratta tra il capoluogo trevigiano e la capitale inglese. I biglietti saranno in vendita dal 31 ottobre.



Ryanair, dunque, dopo aver scelto il Canova come base prima in Veneto, con due aeromobili basati, ora punta a crescere ancora. “L’aeroporto “Canova” di Treviso, prima destinazione di un volo Ryanair nel 1998 e dal 2021 quindicesima base italiana della compagnia rappresenta infatti uno scalo strategico e dall’enorme potenziale per valorizzare dal punto di vista turistico e commerciale Treviso, le sue eccellenze paesaggistiche, artistiche e architettoniche e i prodotti tipici del territorio”.