Alla trevigiana Cinzia Mion il premio "Riflettore Donna" 2022

TREVISO - Il premio “Riflettore Donna” 2022 è stato assegnato a Cinzia Mion, formatrice e psicologa, figura particolarmente conosciuta nel mondo della scienza, della scuola e della cultura trevigiana. Il premio, conferito dal sindaco su proposta della Commissione comunale Pari Opportunità e della Consulta Femminile nella ricorrenza della Festa della Donna, viene riconosciuto alle personalità che si sono distinte per l’impegno quotidiano in campo professionale, artistico, sociale e familiare.



La consegnata la civica benemerenza, sarà consegnato domani, martedì 8 marzo, nella sala degli Affreschi di Palazzo Rinaldi, a Cinzia Mion, apprezzatissima direttrice scolastica e insegnante nella scuola primaria, fra le prime ad aderire alle nuove metodologie d'insegnamento proposte dal Movimento di Cooperazione Educativa fin da 1963. È inoltre socia co-fondatrice dell'associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici (1988).



In qualità di psicologa, si è affermata come esperta e formatrice in psicomotricità relazionale. Ha poi proseguito il suo impegno come formatrice e come esperta in diversi gruppi di lavoro al Ministero della Pubblica Istruzione e dal 1989 al 2000 è stata componente del Comitato Pari Opportunità presso lo stesso Ministero. Attualmente, Cinzia Mion è attiva in diverse associazioni professionali (Mce, Proteo, Ansid) e collabora con il Forum Veneto, con I.R.S.A.E. di varie regioni e con diverse Università partecipando e organizzando convegni di studio sulle principali tematiche psicopedagogiche trasversali e metodologico-didattiche. Collabora anche con il centro antiviolenza Telefono Rosa ed è stata componente della Commissione Pari Opportunità del comune di Treviso.