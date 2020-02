Alla scoperta dell’Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia

di Maggiolen Uscotti

L'Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia, nasce nel 1999 per volontà di Giovanna Barbiero Bonaventura impegnata sin dall'inizio degli anni Ottanta nell'organizzazione di eventi che potessero far rivivere il Carnevale di Venezia. Una veneziana doc che ha voluto riportare agli antichi fasti il Carnevale di Venezia attraverso l’organizzazione di eventi all’interno dei palazzi storici della città lagunare.

Quando nasce l’associazione?

L'associazione per il Carnevale di Venezia è stata costituita nel 2000,quest'anno festeggiamo i 20 anni di attività. Il nostro gruppo raccoglie soci provenienti da tutto il mondo, francesi, tedeschie austraici per o più, ma diversi sono americani e australiani

Quali sono state le location più prestigiose?

In questo ventennio sono riuscita a fare accedere i soci in alcuni tra i più prestigiosi palazzi storici veneziani, come Ca' Rezzonico, Palazzo Labia, il museo Correr Pisani Moretta e La scuola Grande Santi Evangelista

Quali sono stati i vostri invitati più illustri?

La famiglia Swarovski sin dall’inizio, diversi ministri degli esteri, cancellieri e diverse volte l’ionorevole Meloni.

I soci cosa si aspettano da voi?

Di potersi immergere in una festa unica, non turistica. Gli eventi sono sempre a tema,i soci stessi rendono le serate particolari con i loro costumi. Proponiamo un’animazione elegante assolutamente mai volgare, questo ci ha sempre premiati

La marea eccezionale di novembre ha influito negativamente per l’adesione all’evento?

Fortunatamente no, i nostri soci hanno ricevuto il programma dell’evento quando l’acqua alta aveva già colpito Venezia Venezia ha passato un perdio molto difficile, ma si è risollevata.

Una notizia che però non sembra essere arrivata a tutti cosa bisogna fare per fermare il trend negativo delle visite?

Doveva pensarci l'amministrazione Comunale con giornali,stampa e televisione,si doveva fare qualcosa di più, ormai penso sia tardi a 15 giorni dalla Grande Festa.

Quali sono i temi di quest’anno?

Venerdì “Intervista con il vampiro” alla Scuola Grande Giovanni Evangelista, Domenica Ca' Rezzonico “Aladdin” e per finire a Palazzo Pisani Moretta l'”Opera Buffa” e l'”Operetta”.Presenti l'Etoile Letizia Giuliani, Francesco Marzola danzatore all'Opera di Roma,Ilario Marco Russo danzatore del Teatro la Fenice e altri nomi noti

Ci sono ancora dei posti disponibili?

Pochissimi,tentare non nuoce