Alla guida di un'utilitaria sbanda e finisce contro un camion: ne esce vivo

TRIESTE - Perde il controllo della sua Fiat Panda e si schianta contro un camion: ne è uscito illeso.



Poteva avere conseguenze tragiche l’incidente accaduto nella mattinata di venerdì nel Comune di Duino-Aurisina, in località “Cave”, poco lontano da Trieste.

Il conducente della Panda, 83 anni, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della locale Stazione, ha perso il controllo della sua autovettura, sbandando a sinistra e andando a sbattere contro un mezzo pesante che proseguiva in direzione opposta.



Fortunatamente, nell’impatto, nessuno è rimasto ferito. I militari hanno quindi provveduto a gestire il traffico veicolare e ad eseguire i rilievi.