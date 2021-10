Alla Fenice la prima del concerto-spettacolo “Q1-Quantum One” di Andrea Vettoretti e Sabrina Impacciatore

VENEZIA - Conclusione in grande stile per il Festival Chitarristico delle Due Città 2021 che, dopo le due date mestrine, approda per la prima in centro storico a Venezia e lo fa partendo dal “tempio della musica”.



Il Gran Teatro La Fenice, la cui Sala Apollinea Grande ospiterà, lunedì 18 ottobre, ore 20, la “data zero” del concerto-spettacolo “Q1-Quantum One”, composto dal maestro, Andrea Vettoretti ed impreziosito dall’interpretazione dell’attrice Sabrina Impacciatore. Con il chitarrista trevigiano, mentore del “New Classical World”, saranno sul prestigioso palcoscenico la violoncellista, Riviera Lazeri ed il clarinettista, Fabio Battistelli. L’esecuzione di “Q1-Quantum One”, in forma scenica, anticipa l’uscita dell’undicesimo cd di Vettoretti e l’omonima tournee con Sabrina Impacciatore, previsti per l’inizio del 2022.



Lo spettacolo, tuttora “work in progress”, è composto da 9 brani articolati in 3 suites, che richiamano gli echi dei “concept album”. E’ un viaggio onirico nell’universo, frutto di 3 anni di lavoro e cui ha collaborato l’astrofisico, Paolo Giommi, i cui suoni sono il “quarto elemento” della partitura musicale, perchè nello spazio il suono "esiste" sotto forma di vibrazioni elettromagnetiche, che possono essere convertite in frequenza.



Il compositore e chitarrista, Andrea Vettoretti unisce i suoni provenienti dall' Universo alla musica espressa nelle composizioni per chitarra, violoncello e clarinetto; l’obbiettivo, però, è rivolto alla Terra, sottolineando l’esigenza di preservarla, perchè “l’unica casa, che abbiamo.” “La musica – afferma Vettoretti – non solo è un linguaggio universale, ma idealmente è il segnale più forte, che l’uomo possa diffondere nella vastità del cosmo; è il nostro biglietto da visita se, qualcuno lì fuori, ci sta cercando.”



Informazioni e biglietti la sera del concerto oppure sul sito www.musikrooms.com. Prenotazione telefonica gratuita dalle ore 18.00 alle ore 20.00 al n. 320.0517000.