Alla Camera di Commercio di Treviso la tradizionale festa degli auguri delle Istituzioni

TREVISO - Si è svolta la tradizionale Festa degli Auguri delle Istituzioni presso la Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti accolti dal Presidente Mario Pozza e dal Sig. Prefetto Angelo Sidoti che hanno espresso il più vivo ringraziamento per la presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle istituzioni del trevigiano, delle categorie economiche, delle Istituzioni bancarie e i rappresentanti dell’Università e della Scuola.



L’evento è iniziato con l’Inno d’Italia, sono seguiti i saluti Istituzionali del Presidente Pozza, del S.E Sig. Prefetto Sidoti, dell’ Assessore regionale Caner, del Vice Sindaco Manera, del Presidente della Provincia Marcon e S.E il Vescovo Mons. Michele Tomasi.



I presenti hanno potuto assistere alla prima del video “La Camera di Commercio per la promozione e l’economia dei territori 2024”, che la Camera di Commercio realizza ogni anno, con la volontà d’ informare con trasparenza quanto realizzato nell’anno che va a concludersi. Un susseguirsi di immagini che hanno ripercorso i grandi eventi, i progetti strategici: Formazione e lavoro, PID digitalizzazione, Turismo e Promozione del territorio, Mercati Internazionali, i progetti europei. Le premiazioni e i riconoscimenti alle imprese in occasione delle cerimonie di Treviso e Belluno della “Fedeltà al Lavoro e del progresso Economico”, oltre al “Premio innovazione sociale e sostenibilità" e il “Premio donna imprenditrice visionaria” per l’ Imprenditoria femminile. Un dialogo continuo dunque con il sistema economico e delle imprese accompagnandole con i progetti strategici a mantenersi competitive sui mercati nazionali e mondiali.



A seguire il Segretario Generale Dott. Tiozzo ha introdotto il Tenore Francesco Grollo che si è esibito nella performance canora. Per il buffet Campagna Amica Treviso-Belluno con la sua comprovata professionalità e competenza, ha offerto agli ospiti un’esperienza unica, facendo degustare i prodotti tradizionali del territorio e valorizzandone la qualità e l’autenticità. lo scambio di auguri di oggi, come quello di ogni anno, evidenzia la vicinanza e la forte collaborazione tra le Istituzioni trevigiane e tra queste – evidenzia il Sig. Prefetto di Treviso Angelo Sidoti - la società civile anche rappresentata dal terzo settore, dal mondo delle imprese, dal volontariato - tutti enti uniti dall’unico, fondamentale fine di assicurare alla comunità della “Marca” una cornice in cui crescere armonicamente sul piano sociale, culturale e economico. Garantire l’elevato livello qualitativo del territorio richiede un impegno forte e complesso cui concorrono molteplici cause e aspetti, non sempre facilmente conciliabili. Rafforzare le sinergie, trovare nuove soluzioni delle criticità presenti e future, attraverso sforzi condivisi e comune sostegno, sono la nostra priorità e l’indispensabile strumento per l’armonioso progresso delle nostre comunità”.



"Ogni anno rinnoviamo il nostro impegno per rafforzare il legame tra la Pubblica Amministrazione e le imprese - afferma Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio, di Assocamerestero e di Venicepromex -. È fondamentale riconoscere il ruolo delle Istituzioni per rendere competitivo il sistema economico. Invito le imprese ad affrontare la transizione digitale ed ecologica, la Camera di Commercio (dal 2021 al 2023) ha stanziato oltre 2 milioni e 400 mila € per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. Invito inoltre le imprese a cogliere le opportunità dell’internazionalizzazione, assicurando che, nel mio ruolo di Presidente di Assocamerestero e di Venicepromex, continuerò a offrire sostegno in queste direzioni. Allo stesso tempo, voglio sottolineare l’importanza di sostenere l’imprenditoria femminile, per cui fin dall’inizio (siamo alla settima edizione del Premio) è stato messo a disposizione complessivamente, un importo pari a 111.000.00 €, e di promuovere la responsabilità sociale, valorizzando i nostri territori, il talento dei giovani e, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici, il progetto giunto alla quarta edizione GenerAZIONE2026. Solo attraverso la collaborazione tra Istituzioni pubbliche e tra pubblico e privato, possiamo raggiungere questi obiettivi. Qui a seguire in evidenza alcune tra le attività realizzate e le anticipazioni di alcuni degli appuntamenti per il 2025.



Certificazioni

Quest’anno la Camera di Commercio ha conseguito la Certificazione di qualità ISO 9001 e la Certificazione per la parità di genere.



Sede Camerale

Il Presidente ha informato che si è concluso l’iter della variante urbanistica per la sede camerale. Quindi ora si apre il capitolo dei lavori. Per il personale entro la prima parte dell’anno parte degli uffici verrà trasferita in altre sede e in autunno la restante parte occuperà gli spazi in città messi a disposizione dell’amministrazione comunale.



Comunità Energetica

Anche Treviso si sta attrezzando per costituire la sua comunità energetica alla quale la Camera Commercio ha già aderito.



Turismo

Il Presidente ha annunciato che Fondazione Marca Treviso che segue l’accoglienza turistica nelle province, cambierà istituto e diventerà uno strumento pubblico governato dalla Camera di Commercio e finalmente da tutti i comuni della provincia.



Internazionalizzazione

Nel 2025 (Treviso, 6-8 ottobre 2025) si svolgerà l’ IX FORO PYMES ITALIA – AMERICA LATINA, il Forum italo-latino americano sulle PMI. Promosso dall'Organizzazione internazionale italo-latino americana (IILA) e finanziato dal MAECI. Che ha l’obbiettivo di promuovere le nostre imprese e di presentare il modello della piccola media impresa.



Giochi Olimpici e Paralimpici

Si svolgerà la IV edizione di GenerAZIONE2026 Il Progetto formativo GenerAZIONE2026 che è entrato a far parte del Programma “Education Gen26” della Fondazione Milano Cortina 2026 che riconosce ufficialmente le attività della FICTS presso le Scuole e quale partner delle Camere di Commercio e della Regione del Veneto per la realizzazione del progetto. Il Programma 2025, sempre più in prossimità dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 determina un forte impatto mediatico, turistico-economico contribuendo alla promozione dell’immagine del territorio, grazie all’impegno delle Camere di Commercio. Motore pulsante sono le scuole, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutta l’energia, la motivazione, le realizzazioni che creano i giovani studenti. I partecipanti al Progetto saranno protagonisti di un grande evento durante i Giochi Milano Cortina 2026



Giovani

Inserimento nel mondo lavoro dei nostri laureati con la possibilità di attivare accordi con le imprese e le pubbliche amministrazioni per favorire i tirocini formativi Finanziati al 50% dalla Camera di Commercio. Questo investimento ha visto trasformare i tirocini in opportunità di lavoro e di crescita delle imprese e della pubblica amministrazione.