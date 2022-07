Alla britannica L+R lo storico Hotel Excelsior del Lido di Venezia

VENEZIA - L'operatore britannico London & Regional Hotels (L+R) ha rilevato da Coima Sgr, per conto del fondo Lido di Venezia II (LdV II) la proprietà dello storico Hotel Excelsior del Lido di Venezia, che già aveva in gestione. L'operazione finanziaria - riferiscono oggi i quotidiani locali - permetterà al venditore di avere la liquidità necessaria per il rilancio dell'altro storico hotel del Lido, il Des Bains.

La compravendita include anche le concessioni ventennali delle spiagge, per un importo stimato nel 2017 in 104 milioni di euro. L'acquisto riguarda anche il risanamento dei conti di LdV II, ereditati dalla precedente conduzione di Est Capital Sgr, di cui il ministero dell'Economia aveva ordinato l'amministrazione straordinaria nel 2014, che ad oggi ammonta a circa 137 milioni di euro, di cui 92 relativi all'Hotel Excelsior e 45 al compendio dell'Hotel des Bains.

Il gruppo alberghiero L+R nel proprio portafoglio conta 23.300 camere fra Regno Unito, Europa Continentale, Stati Uniti e Caraibi, Londra, Montecarlo, Los Angeles e Barbados.