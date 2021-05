Alimentare: sequestrati 760mila prodotti illegali

VENEZIA - La Guardia di finanza di Venezia, nel corso di tre distinti controlli lungo la Statale 309 Romea, ha sequestrato 760.000 prodotti provenienti dall'est Europa, privi della dichiarazione di conformità.



In particolare, i finanzieri della Compagnia di Chioggia hanno intercettato tre autoarticolati provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Slovenia carichi di bottiglie in vetro per bevande e bicchieri di cartoncino, materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, ma risultati, tuttavia, sprovvisti della prevista dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.



Le partite sequestrate erano destinate a 3 grossisti con sede nelle province di Roma, L'Aquila e Avellino.



Tutti i prodotti intercettati, per un valore commerciale di circa 170.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro ed è stato incaricato il Comune di Chioggia per emettere le sanzioni pecuniarie che possono superare i 7 mila euro per ogni singola partita.