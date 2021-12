Alex a Zanardi è tornato a casa

PADOVA - Alex Zanardi è tornato a casa: buone notizie per l’ex pilota di Formula Uno e campione paralimpico.

Proseguirà la riabilitazione in casa. A un anno e mezzo dal pauroso incidente in handbike, il campione paralimpico non è più in ospedale.



A rivelarlo la moglie Daniela sul sito di Bmw Italia di cui l'ex pilota di F1 è ancora Brand Ambassador.

"Alex ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto".