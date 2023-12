Alex sparito nel nulla 6 anni fa, all’età di 11 anni, è stato incredibilmente ritrovato

Un ragazzo di 17 anni, scomparso nel 2017 a 11 anni insieme alla madre e al nonno nel Regno Unito, è stato ritrovato in Francia dopo 6 anni. Alex Batty è stato avvistato a Tolosa mentre vagava a piedi lungo la strada. Un automobilista gli ha offerto un passaggio e lo ha portato alla stazione di polizia, dove è stato riconosciuto come il bambino scomparso. Nel 2017, insieme alla madre e al nonno, si era diretto a Marbella, Spagna, ma da lì si erano perse le sue tracce. Raccontando di essere in viaggio da due anni, ha descritto la madre come strana e ha deciso di partire, affermando di essere in buona salute e di non aver subito maltrattamenti. L'indagine della polizia britannica è in corso, con misure di salvaguardia per il ragazzo, ma non ci sono notizie sulla madre e il nonno.