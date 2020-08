Alessandro Zanelli è il nuovo capitano della New Basket Brindisi

BRINDISI – Nato a Motta di Livenza il 7 maggio 1992, Zanelli si forma cestisticamente nel settore giovanile della Benetton, con la quale vince lo scudetto under-19 nel 2011.

Nel frattempo viene aggregato alla prima squadra, che in quell’anno raggiunge le semifinali playoff di Serie A e si qualifica alle Final Four di EuroCup.

Dopo una stagione al Basket Anagni, società militante in Divisione Nazionale A, Alessandro passa alla Sangiorgese, squadra di categoria inferiore nella quale riesce però a mettersi in mostra. I quasi 12 punti di media gli valgono la chiamata da parte di Recanati, squadra che guida al terzo posto in classifica nel girone Silver di A2. Trascorre nella seconde lega Nazionale altre tre annate, disputate rispettivamente con le maglie di Omegna, Rieti e Legnano.

Proprio al termine dell’esperienza lombarda Zanelli tenta nuovamente il salto in LBA, questa volta con i colori della New Basket Brindisi. Sotto la guida di coach Frank Vitucci, anche lui veneto, il playmaker azzurro cresce a vista d’occhio, tanto da venir considerato uno dei migliori fra i pariruolo italiani.

In vista del 2020/21 il club salentino ha deciso di premiare il trevigiano, affidandogli i gradi di capitano. Già durante la scorsa stagione Ale aveva indossato la “fascia” per due partite, quando Adrian Banks si era dovuto assentare per la nascita della figlia. Il suo vice sarà, invece, Darius Thompson, giocatore statunitense che ha fissato le basi della sua vita extra cestistica in Puglia, essendosi da poco sposato con una ragazza del posto.