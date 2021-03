Alessandro Conte nominato presidente dell'Ente Bilaterale Artigiano Veneto

ASOLO - Alessandro Conte, asolano classe 1954, attuale presidente CNA Veneto, è stato nominato nuovo presidente di Ebav (Ente Bilaterale Artigiano Veneto). Conte guiderà l'ente bilaterale più grande d'Italia fino al 2024, assieme al vicepresidente Giannino Rizzo, padovano, di UIL, anche lui fresco di nomina. L'ente, costituito da Confartigianato, Cna, Casartigiani, e Cgil, Cisl, Uil, conta 35mila imprese con 155mila dipendenti aderenti. Nel 2020 ha erogato 140 milioni di euro per le prestazioni a sostegno di imprese e dipendenti aderenti, a fronte di oltre 150mila domande.

"Il momento è cruciale" sottolinea il neo presidente Alessandro Conte "i fondi europei, quando arriveranno, rappresenteranno una grossa opportunità per tutti: bisogna, però, partire da territorio. Le piccole imprese artigianali sono un valore per l'Italia. Non dimentichiamo che producono il 60% del PIL nazionale e costituiscono l'80% delle imprese: bisogna tener conto di questo, quando si fanno le scelte."

"Il settore dell'artigianato sta soffrendo molto" dichiara Giannino Rizzo, neo vicepresidente EBAV "In questo momento storico dobbiamo sostenere sia le aziende che i lavoratori, con tempistiche celeri. Un occhio di riguardo, va ovviamente alle iniziative collegate all'occupazione."

Due sono le direzioni indicate da Conte: la digitalizzazione e il lavoro di squadra: "La digitalizzazione è imprescindibile anche per la Pubblica Amministrazione, oltre che per le aziende" sottolinea Conte "In uno scenatio variegato come il mondo artigianale, si passa comunque per la collaborazione fattiva con le fasce più giovani della popolazione, le donne e un cambiamento culturale che riguarda tutti. Sostenibilità, green, energie pulite, formazione, saranno il nostro lessico comune. Iniziative come il 110% ci aiutano ma abbiamo bisogno di tempi più lunghi e progetti a lunga scadenza"

"Fare squadra" precisa Conte "significa farlo a tutti i livelli, dal locale, al regionale e poi via via, fino all'Europa, per incontrare i bisogni reali delle piccole e medie aziende e di chi lavora e fare progetti concreti. Mi chiedono spesso se sono ottimista, anche in questo frangente. La mia risposta, convinta, è sempre si, sono ottimista. Ce la possiamo fare."