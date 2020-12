Alemagna, riapre il tratto fadaltino interessato dalle frane

VITTORIO VENETO – Ancora poche ore e la statale Alemagna tornerà ad essere percorribile dai veicoli.

Prevista per mercoledì 30 dicembre la riapertura del tratto tra Nove e Fadalto Basso interrotto da due frane verificatesi il 6 dicembre. A meno di un mese da quei fatti, Autostrade e Anas hanno portato a compimento i lavori di messa in sicurezza del versante franato, la rimozione dei detriti caduti sulla strada e la sua riapertura, al momento con un senso unico alternato. Con la chiusura dell’Alemagna, l’unica via per attraversare la Val Lapisina è l’autostrada.

«La neve ha posticipato di un giorno l’apertura» dice l’assessore Bruno Fasan. La riapertura dell’Alemagna era prevista per il 29 dicembre. La neve caduta lunedì ha impegnato non poco gli operai di Anas che hanno ritardato la posa dei 50 metri di guardrail mancanti, perché distrutti dalla frana, protezione indispensabile per riaprire la statale alle auto. Proprio in Fadalto la nevicata è stata abbondante: si sono registrati 50 centimetri di neve.

L’apertura della statale a partire dal 30 dicembre avviene con un senso unico alternato regolato da semaforo. Potrà essere percorsa solo la corsia esterna, perché quella prossima al versante montano rimane chiusa per questioni di sicurezza. I fadaltini, ma anche i vittoriesi, possono così tornare a percorrere l’Alemagna nella speranza che presto torni a doppio senso.