Alec Baldwin, nuove accuse di omicidio sul set del film Rust

MESSICO - Un Grand Jury del New Mexico ha accusato formalmente l'attore americano Alec Baldwin di due capi d'imputazione per omicidio colposo involontario in relazione alla sparatoria accidentale avvenuta durante le riprese del suo ultimo film, "Rust", che aveva provocato la morte del direttore della fotografia.

L'attore 65enne si era già dichiarato non colpevole a febbraio. I suoi avvocati avevano reso noto in aprile che le accuse di omicidio colposo erano state ritirate, ma in ottobre il procuratore speciale Kari Morrissey aveva annunciato che il suo caso sarebbe stato portato davanti a un grand jury. Secondo la Cnn, Baldwin in caso di condanna rischierebbe fino a 18 mesi di carcere e una multa da 5.000 dollari. L'attore aveva sparato accidentalmente alla direttrice della fotografia, Halyna Hutchins durante le riprese di una scena. Hutchins, 42 anni, è poi deceduta per le gravi ferite riportate mentre veniva trasportata in elicottero all'ospedale dell'Università del New Mexico ad Albuquerque.